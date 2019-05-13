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Meksika'nınJalisco eyaletindeki üç toplu mezarda 35 ceset bulundu. Guadalajara kentinin Sapopan bölgesinde son bir haftadır arama yapan uzmanlar, isimsiz toplu mezarlarda çok sayıda ceset olduğunu tespit etti. Başlatılan kazı çalışmalarında, mezarlardan 35 ceset çıkarıldı. Cesetlerin çoğunun elleri bağlı halde olduğunu belirten uzmanlar, şimdiye kadar 2 cesedin kimlik tespitinin yapılabildiğini ifade etti. Bölgede başka toplu mezar olabileceği ihtimaline karşı çalışmaların devam ettiğini belirten eyalet başsavcısı Gerardo Octavio Solis, ceset sayısının artabileceğini kaydetti. Meksika'da uyuşturucu kartellerinin faaliyetleri ve aralarındaki çatışmalar nedeniyle suç oranları çok yüksek.Resmi rakamlara göre, 2017'de şiddet olaylarında 31 bin kişi hayatını kaybetti. Bu yılın başında İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık 40 bin kişinin kayıp olduğu belirtildi. Tahminlere göre ülkede bin 100 isimsiz mezar ve morglarda kimliği tespit edilemeyen 26 bin ceset var.