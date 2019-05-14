Ailesini İrlanda'da bırakıp yardım için İzmir'e geldi

Ülkelerini iç savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin dramını 4 yıl önce televizyonda izlediği sırada, savaşın harap ettiği insanlara yardım eli uzatmak için harekete geçen O'Rorke, önce Yunanistan'a gitti.

Bu insanlara Avrupa sınırında plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale edildiğini görünce şok yaşayan O'Rorke, rotayı İzmir'e çevirdi.

İzmir'de Suriyelilere destek için Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneğini (TIAFI) kuran O'Rorke, tamamını kendi birikimleriyle finanse ederek Tepecik semtinde eski bir ayakkabı fabrikasını kiraladı.

Farklı ülkelerden 10 gönüllü ile kolları sıvayan O'Rorke, yemekhane, çocuk oyun ve spor odaları, dikiş, el sanatları ve resim atölyeleri, derslikler ve rehabilitasyon bölümlerinin bulunduğu TIAFI Toplum Merkezi'ni hizmete soktu.

Her gün yaklaşık 160 Suriyeliye ücretsiz yemek dağıtılan merkezde, iç savaşta yaralanan 49 çocuk, gönüllü fizik tedavi uzmanlarından rehabilitasyon hizmeti alıyor.

Çocuklar için tasarım, resim ve sanat kurslarının verildiği merkezdeki gönüllüler, aynı zamanda sosyal medya üzerinden de Suriyelilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

- Hayal kurma atölyesi

Anne O'Rorke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü Türk öğretmenlerin Suriyeli çocuklara okulda anlamadıkları dersler için etütler düzenlediğini ve bu etütlere bazen Türk çocukların da katıldığını anlattı.

Bu çocukların alacağı eğitimin, Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu belirten O'Rorke, "Buraya Türk çocukları da davet edip Suriyeli çocuklarla keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklar da daha hızlı Türkçe öğreniyorlar. Onlar Türk ya da Suriyeli diye bir ayrım görmüyorlar." diye konuştu.

Anne ve çocuklara psikolojik destek verip hayal kurma atölyeleri düzenlediklerini kaydeden O'Rorke "Yaşadıkları kötü tecrübeleri hafızalarından silmek mümkün olmasa bile onları aşıp hayata umutlu şekilde devam etmeleri için çabalıyoruz." dedi.

Merkezde aynı zamanda Türk ve Suriyeli kadınlar için dikiş, el işi, takı tasarımı kursları verildiğini vurgulayan O'Rorke, kadınların burada aldıkları eğitimler sonucu daha kolay iş bulabildiğini, geçimlerini sağlayabildiğini dile getirdi.

- "3 oğlumu ve eşimi İrlanda'da bırakıp geldim"

Eşi ve çocuklarının yaptığı çalışmaları çok desteklediğini belirten O'Rorke, "Buraya 3 oğlumu ve eşimi İrlanda'da bırakıp geldim. Bu merkezi eşimin ve arkadaşlarımın yardımlarıyla düzenledik. İnsanlar da yardım etmeye başladı. Şimdi gittikçe büyüyoruz ama daha da çok desteğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "Türkiye bize kapılarını açtı, şans verdi"

Suriye'deki iç savaşta 1 oğlunu kaybeden ve eşinden haber alamayan Meryem Şeyh Hüseyin, toplum merkezinde ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak yemek pişiriyor.

Çocuklarıyla Türkçe öğrendiğini ve yürüme engelli kızının da bu merkezde fizik tedavi gördüğünü belirten Hüseyin, "Türkiye bize kapılarını açtı ve bize bir şans verdi. Sığınacak bir ev bulduk, çocuklarımızı okula gönderebiliyoruz. İnsanlar çok iyi, biz din kardeşiyiz. Türk halkına ne kadar teşekkür etsek azdır." şeklinde konuştu.

- "Acılarına rağmen gülebilen insanlar görüyoruz"

Merkezde gönüllü olarak çalışan Pervin Aydar ise burada zorlu hayat hikayelerine tanık olduklarını dile getirerek "Çok acı görüyoruz ama bir yandan da acılarına rağmen gülebilen insanları görüyoruz ve bu da bize güçlü kalmayı öğretiyor." dedi.

Suriyeli kadınların sosyal hayata entegrasyonunun burada aldıkları eğitimlerle kolaylaştığını belirten Aydar, "Türkçe eğitimi burada alan Suriyeli bir kadın şimdi insanlara yardımcı olmak için tercümanlık yapmaya başladı. Buraya gelen Suriyeli çocuklarımızın okula kayıt olmalarına yardımcı olduk, şimdi hepsi okula gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

TIAFI'nin hiçbir dini ya da siyasi yapıyla bağlantısı olmadığını vurgulayan Aydar, "Birçok farklı ülkeden gönüllülerimiz var. Bu merkez yardıma ihtiyacı olan herkese açık. Destek vermek isteyen herkese de kapımız açık." diye konuştu.