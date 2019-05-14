‘İslam düşmanlığının yeni bir örneği’

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Connecticut eyaletindeki New Haven şehrinde bulunan Diyanet Camii önceki gece kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Caminin ilk katında başlayan ve ikinci katına sıçrayan yangın bir saat içinde kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz" dedi.