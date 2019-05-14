Nükleerin geleceği NBA’ye bağlı

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Dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinen Kuzey Kore son aylarda yürüttükleri diplomasi ile adından söz ettiriyor. Komünist rejim ile yönetilen ülkenin lideri Kim Jong un, ABD, Rusya, Çin, Güney Kore gibi ülkelerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Kuzey Kore'nin nükleer gücünü masaya getirildiği müzakerelerin en önemlisi ise ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong un arasında yürütülüyor.ABD basınında yer alan haberlere göre söz konusu müzakerelerin geleceği Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldızlarına bağlı. Görüşmeleri yakından bilen ve isimleri gizli tutulan ABD'li iki üst düzey yetkiliye dayandırılan haberlere göre basketbola tutkusu ile bilinen Kuzey Kore lideri, müzakerelerin devam etmesi için NBA yıldızlarının ülkesine gelmesini talep etti. ABC News'teki haberde Kim Jong un'un iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ünlü NBA yıldızlarının ülkesine gönderilmesini talep ettiği kaydedildi. Haberde ayrıca ABD'nin 2008'de de filarmonik orkestrasını Kuzey Kore göndererek diplomatik görüşmeleri başlatmak istediği hatırlatıldı.ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına yürüttüğü savunma projelerini sürdürmesi halinde misilleme yapılacağı tehdidinde bulundu. İspanya'nın El Pais gazetesinin verdiği habere göre, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye gönderdiği mektupta, AB'nin savunma politikalarında attığı tek taraflı adımları eleştirdi.