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Rüyasındaki rakamlar lotodan servet getirdi

Giriş Tarihi: 14.5.2019
Rüyasındaki rakamlar lotodan servet getirdi
Avustralya'da bir adam, 13 yıl önce rüyasında gördüğü rakamlarla oynadığı lotodan 1 milyon dolar (yaklaşık 6 milyon lira) ikramiye kazandı. İsminin açıklanmasını istemeyen Avustralyalı, 13 yıl önce rüyasında kazanan loto rakamlarını gördükten bu yana sürekli aynı rakamlarla loto oynadı. Sonunda 1 milyon dolar ikramiye kazanan talihli, "Biletimi kontrol ettim ve haberleri takip ettim. Bir gün o rakamların hepsini göreceğimi biliyordum, onlardan hiç vazgeçmedim" ifadelerini kullandı. 13 yıl boyunca aynı rakamlarla loto oynayan adamın ayrıca daha önce de çeşitli ikramiyeler kazandığı öğrenildi. Talihli, "Onlar kesinlikle benim şanslı numaralarımdı, o rakamlarla oynamaya devam ettim" dedi.
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Rüyasındaki rakamlar lotodan servet getirdi
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