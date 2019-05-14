Suudi Arabistan’ın petrol tankerlerine sabotaj iddiası

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara suları yakınlarında ülkelerine ait iki petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurdu. İki geminin yapısında ciddi hasarın oluştuğu kaydedildi. BAE de aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını duyurdu. Söz konusu sabotajlar ABD ile İran arasında yaşanan krizlerin ardından geldi. İran yönetimi de küresel petrol ticareti açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki yakıt ikmali noktasında yaşanan sabotajların aydınlatımasını istedi. ABD de geçen hafta bölgeye iki tane savaş gemisi göndermişti.