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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'da FETÖ'cü hainlerin ortak edildiği tezgahı bozdu. Bişkek Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programına katılan Fırat, davete FETÖ'cü hain Orhan İnandı'nın katıldığını gördü. Fırat bu durum üzerine, 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyerek, iftarı terk etti. Cengiz Kamil Fırat programı terk ederken, "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Buraya FETÖ terör örgütü elebaşını nasıl çağırırsınız? Ramazanda bu yapılır mı? Bu insan Müslüman değil. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da duruma tepki gösterdi. Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti: "Kırgızistan Başmüftülüğü'nün 7 Mayıs'ta düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşılarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim, Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark edip gereken haklı tepkiyi göstermiştir." ANKARA