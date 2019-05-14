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ile arasında önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Akar-Şoygu görüşmesinde, 'deki son gelişmeler, bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 14.5.2019 12:09
Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

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Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme
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