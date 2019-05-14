“Türkiye’yi durduracak ülke yok”

BUGÜN NELER OLDU

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj çalışmalarını durduracak bir ülke olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor. Türkiye'yi kim durdurabilir ki? Bizim için hangi filo Türkiye ile savaşacak?" dedi. Türkiye ile gerilimin artmasının kendilerine bir fayda sağlamayacağını kaydeden Rum Eski Dışişleri Bakanı şöyle devam etti: "Erdoğan, öngörülemezdir, bunu Afrin'de göstermiştir. Suriye'ye girdi, ilini aldı ve neredeyse istediğini yapıyor. Erdoğan, Rusya yönünde de hareket ederek oyunu akıllıca oynadı. Çok değerli bir müttefik edindi."