Uçak kalkacakken pilot tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninKentucky eyaletinde bulunan Louisville Muhammed Ali Havalimanı'nda filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Bir yolcu uçağının kalkışa hazırlandığı sırada pilot Christian Richard Martin'in tutuklandığı açıklandı. 51 yaşındaki pilotun 2015'te üç kişiyi öldürmekle suçlandığı belirtildi. Pilotun öldürdüğü düşünülen kişilerin komşuları olduğu ve birini diri diri yaktığı bildirildi. Uçaktaki yolcular cinayetlerin yanı sıra soygun ile de suçlanan pilotun tutuklanması hakkında "Uçak kalkış sırasındayken pilot tutuklandı. Bu ancak filmlerde olurdu" tepkisini gösterdi.