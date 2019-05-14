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Uçak kalkacakken pilot tutuklandı

Giriş Tarihi: 14.5.2019
Uçak kalkacakken pilot tutuklandı
ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Louisville Muhammed Ali Havalimanı'nda filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Bir yolcu uçağının kalkışa hazırlandığı sırada pilot Christian Richard Martin'in tutuklandığı açıklandı. 51 yaşındaki pilotun 2015'te üç kişiyi öldürmekle suçlandığı belirtildi. Pilotun öldürdüğü düşünülen kişilerin komşuları olduğu ve birini diri diri yaktığı bildirildi. Uçaktaki yolcular cinayetlerin yanı sıra soygun ile de suçlanan pilotun tutuklanması hakkında "Uçak kalkış sırasındayken pilot tutuklandı. Bu ancak filmlerde olurdu" tepkisini gösterdi.
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Uçak kalkacakken pilot tutuklandı
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