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’ta askerlere ve peşmergelere verdiği eğitim faaliyetini askıya aldı

askerlerinin bölgede artan gerginlikten dolayı ordusundaki askerlere ve peşmergelere verdiği eğitim faaliyetinin askıya alındığı bildirildi. ABD'nin Büyükelçiliği ise vatandaş ve çalışanlarının, Irak'ı terk etmelerini isteyerek izlenmesi gereken bazı talimatlar yayımlamıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 15.5.2019 17:14
Hollanda Irak’ta askerlere ve peşmergelere verdiği eğitim faaliyetini askıya aldı

Hollanda basınında çıkan haberlerde, bir tehditten dolayı Hollanda ordusunun Irak'ta eğitim faaliyetlerini bir süre askıya aldığı belirtildi.

Haberde, tehdidin ne olduğunu açıklamak istemeyen basın sözcüsünün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerine eğitim vermek için bölgede bulunan 50 Hollanda askerini geri çekmenin şu anda söz konusu olmadığını, sadece eğitim faaliyetinin askıya alındığını açıkladığı ifade edildi.

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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorf da bugün, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Alman ordusunun Irak'ta eğitim faaliyetlerini askıya aldığını belirterek, bu kararın, bu yönde adım atan ortak ülkelerle uyum içinde verildiğini ifade etmişti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ise vatandaş ve çalışanlarının, Irak'ı terk etmelerini isteyerek izlenmesi gereken bazı talimatlar yayımlamıştı.


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Hollanda Irak’ta askerlere ve peşmergelere verdiği eğitim faaliyetini askıya aldı
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