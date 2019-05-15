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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Ankara'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılıyor.

Giriş Tarihi: 15.5.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 15.5.2019 17:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yi resmi törenle karşıladı.

Irak Başbakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Erdoğan, saat 19.00'da Abdülmehdi ile ortak basın açıklaması düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Külliye'de resmi iftar yemeğine katılacak.

ERDOĞAN'IN DAVETİ ÜZERİNE GELDİ

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Irak'ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Ankara'da!
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