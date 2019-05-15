Kırgızistan'da mafya liderinin serbest bırakılması olayı büyüyor

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 6 yıl önce mahkum Aziz Batukayev'in serbest kalmasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, yolsuzluk ve resmi belgede sahtecilik suçlarından eski Sağlık Bakanı Dinara Saginbayeva, Cezaevi ve Tevfik Evleri Müdürü Danışmanı Kalıbek Kaçkınaliyev'in yanı sıra ismi açıklanmayan 3 doktor daha gözaltına alındı.

UZMAN SAĞLIK GRUBU NOKTAYO KOYDU

Mahkuma kan kanseri teşhisi koyarak, serbest kalmasını sağlamakla suçlanan sağlık yetkilileri, Bişkek Emniyet Müdürlüğü koğuşuna konuldu.

Batukayev'in serbest bırakılmasının yasalara aykırı olup olmadığını araştıran uzman sağlık grubu, mahkumun kan kanseri teşhisinin hatalı olduğuna işaret etmişti.

HER ANI TAKİPTEYDİ...

Meclis komisyonu da Batukayev'in serbest bırakılması ile ülkeden ayrılmasına kadar geçen sürecin devlet yetkililerinin kontrolünde ve takibinde olduğunu belgelemişti.

Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde yaşanan olayın ardından Ombudsman, Narın Şehir Mahkemesi Başkanı, Başbakan Yardımcısı, İçişleri ve Sağlık Bakanları ve iki cezaevi müdürünün görevlerine son verilmişti.

Kırgızistan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığından Batukayev'in serbest bırakılması ile ilgili davanın yeniden incelenmesini talep etmişti.

Ülkedeki cezaevlerinde ağırlığı olduğu bilinen ve 16 yıl hapis cezasının 8 yılını cezaevinde geçiren Çeçen asıllı Batukayev, 2013 yılında Nisan ayı başında serbest bırakılmış ve Çeçenistan'a özel bir uçakla gitmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti.