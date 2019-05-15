Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Ürdün kralı, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü

kralı, Başbakanı Ardern ile görüştü

Kralı II. Abdullah ve Başbakanı Jacinda Ardern, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde başkent ’te bir araya geldi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2019 15:18

Ürdün Kralı II. Abdullah ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Fransa'nın başkenti Paris'te, teknolojinin kötüye kullanılması, aşırılık yanlısı ideoloji, hükümetler arasındaki işbirliğini kötüye kullanma konularını ele aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, sosyal medyanın aşırı uç içerikli kullanımı ve her türlü nefret söyleminden korunmak için işbirliğinin önemi vurgulandı. Toplantıda Christchurch cami saldırıları ele alındı.

15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki Nur Cami ve Linwood İslam Merkezine gerçekleştirilen saldırıda 4'ü Ürdünlü olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ürdün kralı, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN