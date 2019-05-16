Alabama’da kürtaj yasası kabul edildi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'NIN Alabama eyaletinde kürtajı yasaklayan yasa kabul edildi. Eyalet Senatosu'nda tecavüz veya ensest ilişki halinde dahi kürtajı yasaklayan yasa teklifi, 6'ya karşı 25 oyla kabul edildi. Ay başında eyaletin Temsilciler Meclisi'nde onaylanan yasa, Senato'da da kabul edilmesinin ardından imza için Alabama'nın Cumhuriyetçi Valisi Kay Ivey'e gönderilecek. Yasa, sadece annenin sağlığını tehdit eden durumlarda kürtaja izin veriyor. Kürtaja teşebbüs eden doktorların 10 yıl, kürtaj yapanların da 99 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.