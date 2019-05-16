Ekmek parası için rekor kırıyor

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Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na 23. kez tırmanan rehber, kendi rekorunu kırdı. Nepalli dağ rehberi 49 yaşındaki Kami Rita, çarşamba günü bir grup dağcıyla Everest Dağı'nın 8 bin 848 metre yükseklikteki zirvesine tırmanarak bu alanda kendisinde olan rekoru egale etti. Yirmi yıldan uzun bir süredir profesyonel rehber olan Rita, asla kayıtlara girmek için tırmanmadığını sadece işini yaptığını belirtti. Rita, dünyanın en yüksek ikinci dağı olan 8 bin metre yükseklikteki K2'ye de başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Nepal'in dağlık kesiminde, özellikle Himalayalar'da yaşayan ' Şerpalar' kabilesinden olan Rita, yüksek irtifalarda yaşamaya alışkın olduğu için tırmanış sırasında solunum zorluğu çekmiyor. DIŞ HABERLER