‘Eminim ki İran konuşmak isteyecek’

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesinin önceki gün yayımladığı "ABD, İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker göndermeye hazırlanıyor" şeklindeki haberinin doğru olmadığını belirtti. Amerikan medyasındaki İran haberlerine Twitter'dan tepki gösteren Trump'ın paylaşımları şöyle: "Yalan haber Washington Post ve yalan haber NewYork Times, Ortadoğu'daki güçlü politikamla ilgili içeride bir kavga varmış gibi haberler yazıyor. İçeride bir kavga yok. Farklı görüşler ortaya konuluyor ve nihai kararı ben veriyorum. Tüm taraflar, görüşler ve yaklaşımlar değerlendiriliyor. Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek." Öte yandan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkesinin ABD ile bir savaş istemediğini söyledi.