Mevlüt Çavuşoğlu: S-400’ler için erteleme veya durdurma yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin sözleşmenin ertelenmesi veya durdurulmasının gündemde olmadığını bir kez daha tekrarladı. Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar'ı dün kabulünün ardından Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerinin F-35'lere ve NATO sistemlerine tehdit oluşturabileceği iddiası üzerine Türkiye'nin ortak bir çalışma grubunun kurulması teklifinde bulunduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, "Bu komisyonun içinde NATO'nun da olması gerektiğini söyledik" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması!

ABD tarafıyla bu komisyonun kurulması, amacı hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bu aşamadayız, yani şu anda erteleme ya da başka durdurma gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Gündemde de değil. Biz böyle bir çalışma grubu olacaksa ön şartsız bir şekilde bunu yürütmek, başlatmak isteriz" dedi.



"BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Çavuşoğlu, ABD'nin ortaya attığı iddialar ya da endişelerin doğru olup olmadığına uzmanların karar vermesi gerektiğini belirterek, "Biz bu konuda kendimize güveniyoruz. O nedenle böyle bir yapıcı teklifte bulunduk. ABD de kendisine güveniyorsa daha önce de söylediğim gibi bu önerimizi kabul etmesi lazım" şeklinde konuştu.





Çavuşoğlu, dün düzenlenen Türkiye Bursları Türkiye Söyleşileri Programı'na katılarak, yabancı öğrencilere hitap etti.?



'REJİMİN SALDIRGANLIĞI HER ŞEYİ BERBAT EDEBİLİR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine de değinen Çavuşoğlu, "İdlib konusunda çalışma grubunun bir an önce bir araya gelmesi konusunda iki devlet başkanı mutabık kaldılar" dedi. "Öncelikle rejimin saldırgan tutumunun değişmesi lazım. Bir taraftan siyasi süreç konuşulurken, Anayasa Komisyonu'nun kurulması konusunda büyük bir mesafe katetmişken, yaklaşımlar olmuşken, rejimin sahadaki saldırganlığı her şeyi berbat edebilir" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Rejimin garantörü İran ve Rusya'dır. İran ve Rusya'nın bu konuda yükümlülüğü var." Bu arada rejime ait savaş uçaklarının İdlib'in Marratinnuman ilçesinde dün iftar öncesi düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü. 25 Nisan'dan bu yana bölgedeki saldırılarda en az 142 sivilin öldüğü, 385'inin de yaralandığı bildirildi