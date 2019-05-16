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’da Türk siyasetçilere ölüm tehditleri arttı

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Hollanda’da Türk siyasetçilere ölüm tehditleri arttı
Hollanda'da 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlanan Türk kökenli siyasetçiler ölümle tehdit ediliyor. Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, Avrupa'da artan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı sonucu göçmen ve Müslüman siyasetçilerin de hedef haline geldiğini belirterek, "Mecliste Geert Wilders'in partisi olan ırkçı partinin milletvekili, kürsüden beni 'Senin peşinden gelirim ve avlarım' anlamına gelen ifadelerle tehdit etti. Bu olaydan sonra toplumdan da bize tehditler gelmeye başladı" dedi.
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Hollanda’da Türk siyasetçilere ölüm tehditleri arttı
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