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’da Müslümanlar hedefte

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Sri Lanka’da Müslümanlar hedefte
SRI Lanka'da 45 yaşındaki Müslüman Fazul Amen adlı kilim satıcısının salı günü İslam karşıtı çete tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ve icinayetin yaşandığı Puttalam bölgesinde iki gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, dün başkent Kolombo'da Müslümanların işlettiği bir fabrika, İslam karşıtı gruplar tarafından ateşe verildi. Sri Lanka Başpiskoposu Malcolm Kardinal Ranjith, 21 Nisan'daki terör olaylarının ardından ülke genelinde artış gösteren İslam karşıtı saldırıları kınayarak, ülkedeki tüm etnik ve dini gruplara birlik çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü ise, ülkenin Kuzey Batı Eyaleti'ne bağlı Puttalam şehrinde bir Müslümanın hayatını kaybettiği saldırıların ardından yayımladığı açıklamada, Müslüman topluluğun saldırılara karşı korunması gerektiği mesajını verdi.
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Sri Lanka’da Müslümanlar hedefte
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