2 yaşında 3 gün aç ve susuz hayatta kaldı

ABD'de kaybolan 2 yaşındaki Kenneth Neil Howard 3 gün sonra bulundu. Geçtiğimiz pazar, Kentucky eyaletinin Magoffin County şehrindeki evinin bahçesinde oynayan Kenneth Neil Howard kayboldu. Ailesi polise haber verdi. Polis, itfaiyeci ve gönüllüler, drone, köpek ve helikopterlerle küçük çocuğu 3 gün boyunca aradı. Çarşamba günü ağlama sesi duyan ekipler çocuğu, eski bir madenin yanında, evinden 500 metre uzakta buldu. Durumu iyi olan 2 yaşındaki çocuğun, souğa, susuzluğa ve açlığa nasıl dayandığı merak konusu oldu.

BUGÜN NELER OLDU