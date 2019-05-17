Kan donduran son dakika haberi | Hamile kadını öldürdü bebeğini aldı…

ABD'de yaşanan son dakika olayı adeta kan dondurdu. 19 yaşında dokuz aylık hamile olan Marlen Ochoa-Lopez isminde bir kadının 23 Nisan tarihinde kaybolmasının ardından bir gün sonra cansız bedeni bir çöp tenekesinde bulunmuştu. Daha sonra ortaya çıkan detaylar ise adeta kan dondurdu. 46 yaşında Figueroa adlı bir kadın doğal sebeplerden dolayı iki yıl önce oğlunu kaybetmiş ve bunalıma giren kadın bir bebek sahibi daha olmak istiyordu. Kadının yaptıkları ise herkesi şok etti. İşte kan donduran olayla ilgili tüm detaylar…

ABD'DE KAN DONDURAN OLAY! HAMİLE KADINI ÖLDÜRDÜ BEBEĞİNİ ALDI

ABD'nin Chicago eyaletinde yaşanan olay, 19 yaşındaki dokuz aylık hamile Marlen Ochoa-Lopez'in 23 Nisan'da kaybolmasının ve bir gün sonra da cansız bedeninin bir çöp tenekesinde bulunmasının ardından ortaya çıktı.