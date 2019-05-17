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Kambur şov yaptı

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Kambur balina şov yaptı

ABD Kaliforniya'da bir balıkçı teknesini takip eden ve ona tehlikeli ölçüde yaklaşan kambur balinanın sıçrayışı kameralara yansıdı. Fotoğrafçı Douglas Croft ve balina gözlemcisi Kate Cummings, fotoğrafı yakındaki bir tekneden çekti. Bu deneyimin çok heyecanlı olduğunu söyleyen Croft, "Balinaların beslenmek amacıyla Monterey Körfezi'ne döndüğü zamanla somon mevsimi çakışıyor. Bu yüzden körfezde yüzlerce tekne vardı. Bu balina aynı hareketi daha önce birçok kez yaptı ve yapmaya da devam edecek" dedi. Fotoğraf açısının balinayı olduğundan daha büyük gösterdiğini belirten Croft, "Ancak balina gerçekten de büyüktü. O balıkçının yerinde ben olsaydım, iç çamaşırlarımı değiştirmem gerekirdi" yorumunu yaptı.

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Kambur balina şov yaptı
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