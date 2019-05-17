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haberi: Bu kadar iğrençlik olmaz! Boş evde gördüğü sahne karşısında şoke oldu...

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletinden ilginç bir haberi geldi. İddiaya göre bir uyuşturucu bağımlısı, esrar maddesi kullanmak için boş bir eve girdi. Ancak eve giren şahıs gördüklerine inanamadı. Önce yanındaki arkadaşına söyledi, ardından polise haber verdi. Polis memurları, şahısların uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığından emin olamadı ancak olay yerine giden ekipler gözlerine inanamadı. İşte pes dedirten son dakika haeberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.5.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 08:54
Son dakika haberi: Bu kadar iğrençlik olmaz! Boş evde gördüğü sahne karşısında şoke oldu...

ABD'nin Houston şehrinde yaşanan haberinin detayları mahkemede belgeleri ile ortaya çıktı. Uyuşturucu kullanmak için boş bir eve giren adamın karşılaştığı manzara dehşet vericiydi. Gördüklerine polise aktaran adamdan şüphelenen polis olay yerinde gerçeği görünce iğrenç olayın boyutlarını anladı… Emniyet birimleri de olay ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

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Son dakika haberi: Bu kadar iğrençlik olmaz! Boş evde gördüğü sahne karşısında şoke oldu...
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