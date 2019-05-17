Son dakika haberi: Bu kadar iğrençlik olmaz! Boş evde gördüğü sahne karşısında şoke oldu...

ABD'nin Houston şehrinde yaşanan son dakika haberinin detayları mahkemede belgeleri ile ortaya çıktı. Uyuşturucu kullanmak için boş bir eve giren adamın karşılaştığı manzara dehşet vericiydi. Gördüklerine polise aktaran adamdan şüphelenen polis olay yerinde gerçeği görünce iğrenç olayın boyutlarını anladı… Emniyet birimleri de olay ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

3 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI: SUÇLU KADIN CEZALANDIRILDI

24 yaşındaki Brittany Garza isimli bir şüpheli gözaltına alındı ve "Rajah" adlı kaplana için su, yemek, bakım ve barınak sağlayamadığı için "hayvana eziyet" suçu ile suçlanıyor.