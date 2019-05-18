Çavuşoğlu’ndan BM ve AB’ye Doğu Akdeniz mektubu

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri, AB ülkeleri dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye mektup göndererek, Fatih gemisinin Akdeniz'de Türk kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, mektubunda AB'nin üyelik dayanışması altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdiği desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığının altını çizerken, Fatih gemisinin Doğu Akdeniz'de sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu, dolayısıyla sondaj çalışmalarına devam edileceğini vurguladı. Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarları ile Türkiye'nin kıta sahanlığındaki meşru haklarını ihlal eden tek yanlı adımlarının bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehlikeye düşürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu hak ihlallerine seyirci kalamayacağını vurguladı.