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Orta Doğu'da sıcak gelişme! ABD'li şirket 'taki personellerini tahliye ediyor

ABD'li şirket , 'taki sahasında çalışan personeli tahliye işlemlerini sürdürüyor. Iraklı yetkililer, ABD'li enerji devi Exxon Mobil'in, Basra'nın güneyinde bulunan bir petrol sahasından personelini tahliye etmeye başladığı bildirdi.

Giriş Tarihi: 18.5.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 16:58
Orta Doğu'da sıcak gelişme! ABD'li şirket Irak'taki personellerini tahliye ediyor

Şirketin bu kararı, İran ve ABD arasındaki tırmanan gerilim sebebiyle almış olabileceği düşünülüyor.

İsminin paylaşılmaması şartıyla AP'ye konuşan bir yetkili, petrol sahasından sadece yabancı personelin ve başka bir vatandaşlığı daha bulunan Iraklıların tahliye edildiğini bildirdi. Exxon Mobil çalışanı, konu hakkında medyaya konuşma izinleri olmadığını belirtti.

TAHLİYE İŞLEMLERİ 3 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Exxon Mobil çalışanı, aynı zamanda bir grup çalışanın 2 gün önce tahliye edildiğini, bugün de başka bir grubun petrol sahasından ayrıldığını açıkladı.
Merkezi İrving, Teksas'ta bulunan Exxon Mobil konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

ABD çarşamba günü, Irak'taki "acil durum çalışanı olmayan" devlet personelini geri çağırmıştı.

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Orta Doğu'da sıcak gelişme! ABD'li şirket Irak'taki personellerini tahliye ediyor
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