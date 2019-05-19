ABD'de FETÖ okulunda skandal! Öğrencilerden 'uygunsuz fotoğraf' istedi

- ABD'nin Florida eyaletindeki FETÖ bağlantılı bir okulda görev yapan bir ofis asistanı, "öğrencilerden uygunsuz fotoğraf istediği" gerekçesiyle gözaltına alındı - Konuyla ilgili soruşturma raporunda çalışana yönelik soruşturmanın 29 Nisan'da başladığı, Alexander'ın bir veliden özür dilediği ve görevinden istifa ettiği belirtilirken, okul yönetimi söz konusu kişinin işine mart ayında son verildiğini savundu

NEW YORK (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde FETÖ bağlantılı bir okulda görev yapan bir ofis asistanı, "öğrencilerden uygunsuz fotoğraf istediği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yerel basındaki haberlere göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Orlanda Bilim Sözleşmeli Okulu adlı okulda ofis asistanı olarak yapan 19 yaşındaki Jaelen Alexander, "görevini öğrencilerden kendisine uygunsuz fotoğraf göndermelerini istemek için kullandığı" gerekçesiyle çarşamba günü gözaltına alındı.

Hazırlanan dedektif raporunda, okuldaki 3 öğrenciden kendisine uygunsuz fotoğraflarını göndermelerini isteyip bunun karşılığında da çocuklara para ve yemek gibi vaadlerde bulunmakla suçlanan Alexander'ın çocukları, istediğini yapmamaları durumunda durumunda derslerden kovmakla tehdit ettiği kaydedildi.

- Okul müdürü ve soruşturma raporundaki çelişki dikkat çekiyor

Yerel basının ele geçirdiği soruşturma raporunda Alexander'a yönelik soruşturmanın 29 Nisan'da başladığı, Alexander'ın bir veliden özür dilediği ve görevinden istifa ettiği belirtildi.

Buna karşılık okul yönetimi ise olayda sorumluluğunun olmadığını belirtmek için söz konusu çalışanın mart ayında işine son verildiğini savundu.

Okul Müdürü Abdulaziz Yalçın, yerel basına yaptığı açıklamada, Alexander'ın yarı zamanlı ofis asistanı olarak ağustos ayında işe alındığını ve arka plan taramalarında herhangi bir disiplin kaydına rastlanmadığını öne sürdü.

Yalçın, Alexander'ın işine mart son verildiğini ve velilerin kendisini suçlamalar hakkında perşembe günü haberdar ettiğini söyledi.