FETÖ okulunda yine taciz skandalı

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki sözleşmeli okullarından birinde yine taciz skandalı yaşandı. Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Arts and Science Charter School) eski müdürüne, "cinsel taciz" suçlamasıyla 2'nci bir kadın çalışan tarafından dava açıldı. Yerel Paterson Times gazetesinin New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı haberinde, New Jersey eyaletinin Paterson şehrindeki FETÖ okulunda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmış B.B'nin, eski okul müdürü Danny Necimo hakkında kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu belirtildi.Gerçek adı "Doğan Necimoğlu" olan, ancak Türk kimliğini gizlemek için "Danny Necimo" ismini kullandığı belirtilen Necimo, ilk olarak mart ayında okulda resepsiyon görevlisi olarak çalışan J.R. adlı bir kadın tarafından sözlü ve fiziki "cinsel taciz" suçlamasıyla haberlere konu olmuş, bunun üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. 14 Mayıs'ta mahkemeye sunulan yeni dava dilekçesinde, B.B'nin, Necimo'nun ilgisini çekmek veya onu cesaretlendirmek için hiçbir şey yapmadığı halde defalarca cinsel tacize uğradığı kaydedildi. İlk önce 21 Ağustos 2014'de okulda fen bilimleri öğretmeni olarak işe başlayan B.B'nin Necimo'nun sürekli cinsel taciz ve istenmeyen hareketlerinden dolayı 23 Haziran 2017'de istifa etmek zorunda kaldığı da belirtildi.ABD'ninPensilvanya eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten sağlanan yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor. FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.