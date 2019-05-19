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’de okullar ’in hedefinde

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Gazze’de okullar İsrail’in hedefinde
İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hasar gören yaklaşık bin evin yanı sıra çok sayıda okul da bombaların hedefi oldu. Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Mutasım el- Minavi, İsrail saldırılarında 13 okulun hasar gördüğünü, bunların arasında en ağır hasarın Hazreti Rukiye Kız İlk-Ortaokulu'nda bulunduğunu söyledi. Minnavi, okulun altyapı sistemlerinden laboratuvarlarına kadar büyük hasar gördüğünü, binanın şu an kullanılamadığını ve zararın 500 bin dolar olduğunu ifade etti.
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Gazze’de okullar İsrail’in hedefinde
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