Gazze’de okullar İsrail’in hedefinde

BUGÜN NELER OLDU

İsrail'in4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hasar gören yaklaşık bin evin yanı sıra çok sayıda okul da bombaların hedefi oldu. Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Mutasım el- Minavi, İsrail saldırılarında 13 okulun hasar gördüğünü, bunların arasında en ağır hasarın Hazreti Rukiye Kız İlk-Ortaokulu'nda bulunduğunu söyledi. Minnavi, okulun altyapı sistemlerinden laboratuvarlarına kadar büyük hasar gördüğünü, binanın şu an kullanılamadığını ve zararın 500 bin dolar olduğunu ifade etti.