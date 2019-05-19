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’da otobüste patlama: 16 yaralı

’ın başkenti Kahire’de yakınlarında bir otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 17:10
Mısır’da otobüste patlama: 16 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de Gize Piramitleri yakınlarında bir turist otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kahire yakınlarında Gize kentinde bulunan Büyük Mısır Müzesi önünde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, patlamada en az 16 kişi yaralandı.

YARALILARIN ÇOĞU TURİST

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Giza Piramitleri bünyesinde yer alan Büyük Mısır Müzesi yakınlarında turistleri taşıyan bir otobüsü hedef alan patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre en az 16 kişinin yaralandığı, yaralıların çoğunun turist olduğu bildirildi.

Turist otobüsünü hedef alan patlama, halihazırda inşa aşamasında olan ve 2020 yılında kapılarını açınca dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanına sahip olacak Büyük Mısır Müzesi yakınlarında gerçekleşti.

Müzenin Giza Piramitleri'ne yaklaşık 2 km uzaklıkta yer aldığı biliniyor.

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Mısır’da otobüste patlama: 16 yaralı
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