Ramazanda Suriye seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'deyıllardır devam eden iç savaş yüzünden milyonlarca insan Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışan bölgede Türk Kızılayı, Ramazan ayında seferberlik başlattı. Azez'de bulunan ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Kızılay Dostluk Kapı'na Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın katılımıyla birlikte iki diş ve bir göz olmak üzere üç mobil kliniğin açılışı yapıldı. Mobil kliniklerde ilk muayeneyi aynı zamanda doktor olan Kınık yaptı. Ardından da yardım kolileri vatandaşlara dağıtıldı. Türk Kızılayı ekibi daha sonra aylardan beri rejim saldırılarına uğrayan İdlib kentine geçti. Kızılay tarafından açılan Sevgi Butik mağazalarından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak kıyafet dağıtıldı. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi 438 bin kişiye 2 milyonun üzerinde kıyafetin dağıtıldığı mağazaları gezen Türk Kızılayı ekibi daha sonra Taybe Yetimhanesi'ne geçti.İdlib'de bulunan Taybe Yetim Kampı'ndaki çocuklar da kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye'den gelen ekiplerle birlikte iftar sofrasına oturan minik çocuklardan Hümeyra Abdullah, "Türkiye bizi burada bir gün bile yalnız bırakmadı. Bize bu kampta ev verdi. Yardım veriyor. Ramazan günü bizi unutmayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.