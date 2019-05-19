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, taciz ateşine karşılık verdi

Giriş Tarihi: 19.5.2019
TSK, taciz ateşine karşılık verdi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat'taki YPG/ PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı. Öte yandan Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı. Afrin'in gü neydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor
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TSK, taciz ateşine karşılık verdi
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