Viyana’da hükümeti dağıtan skandal

BUGÜN NELER OLDU

AvusturyaBaşbakanı Sebastian Kurz, ülkede yaşanan kaset skandalı sonrası aşırı sağ kanattan Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin istifa etmesi sonrası erken seçimlere gidileceğini açıkladı. Seçimlerin en kısa zamanda yapılacağını açıklayan Başbakan Kurz, yeni seçimlere gitmenin tek nedeninin Başbakan Yardımcısı Strache'nin skandal kasetinin olmadığını söyledi. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'in gizli çekilen video görüntülerine göre, Strache'nin zengin bir Rus kadına, 2017 genel seçimlerinde kendilerine maddi destek sağlamaları karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık vaadinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.