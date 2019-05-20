10 bin yıllık DNA izi taşıyan sakız

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İsveç'in balıkçılık bölgesi olarak bilinen Huseby Klev'de 1990'lı yıllarda keşfedilen sakızın 10 bin yıllık DNA taşıdığı ortaya çıktı. Yaklaşık 30 yıl sonra bilim insanları tarafından incelenen huş ağacı kabuğundan yapılan sakızdaki diş izleri üzerinde Taş Devrine ait tükürük örnekleri bulundu. Kalıntılardan, sakızın İskandinavya'nın ilk yerleşimcilerinin DNA'sını taşıdığı belirlendi. Ayrıca sakızın keyfi olarak kullanılmadığı, dönemin aletlerini çoğaltmak için kalıp çıkarmada ya da yapıştırma işleminde kullanılmış olabileceği kaydedildi. DIŞ HABERLER