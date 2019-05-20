Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: Brezilya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Son Dakika: 'da silahlı saldırı: 11 ölü

'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, ülkenin kuzey eyaleti Para'nın başkenti Belem'in Guama Mahallesi'nde bir bara üç otomobil ve bir motosikletle gelen silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini kaydetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 09:04
Son Dakika: Brezilya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Brezilya'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, ülkenin kuzey eyaleti Para'nın başkenti Belem'in Guama Mahallesi'nde bir bara üç otomobil ve bir motosikletle gelen silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıda 6'sı kadın 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ocak ayında cinayet oranının çok yüksek olduğu ülkede silah satın alınmasını kolaylaştıran kararnameyi imzalamıştı.

Başkanlık kararnamesine göre, Brezilya'da silah almak için başvuruda bulunanların ihtiyaçlarının nedenini beyan etme zorunluluğu ortadan kalkarken, kayıt yenileme süresi 5'ten 10 yıla çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Brezilya'da silahlı saldırı: 11 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN