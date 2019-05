Cami kundaklanması protesto edildi

BUGÜN NELER OLDU

Amerika Diyanet Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce kişi, New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanmasını protesto etti. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, 12 Mayıs'ta New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması olayı protesto edilirken, katılımcılar İslamofobi ve yabancı düşmanlığı karşıtı mesajlar verdi. 12 Mayıs'ta kundaklanan New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nde büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen etkinlikte Amerikalı vaiz Şeyh Yusuf Estes konuşma yaptı.