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Cami kundaklanması edildi

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Cami kundaklanması protesto edildi
Amerika Diyanet Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce kişi, New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanmasını protesto etti. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, 12 Mayıs'ta New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması olayı protesto edilirken, katılımcılar İslamofobi ve yabancı düşmanlığı karşıtı mesajlar verdi. 12 Mayıs'ta kundaklanan New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nde büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen etkinlikte Amerikalı vaiz Şeyh Yusuf Estes konuşma yaptı.
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Cami kundaklanması protesto edildi
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