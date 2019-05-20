Halk uzlaşı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Venezuela hükümetinin muhaliflerle, Norveç aracılığıyla Oslo'da masaya oturduğunun duyurulmasının ardından halk iki taraf arasında bir uzlaşıya varılmasını talep ediyor. Müzakere heyetlerinde hükümetten Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ve Miranda Valisi Hector Rodriguez, muhalefettense eski milletvekilleri Gerardo Blyde ve Fernando Martinez Mottola ile eski Bakan Carlos Andres Perez yer alıyor.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cuma günü Maracay'daki askeri üste bir törene katılmıştı.