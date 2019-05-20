Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kudüs'te İsrail zulmü! Bu kez de gıda yardımlarına el koydu

Kudüs'te zulmü! Bu kez de gıda yardımlarına el koydu

polisi bir skandala daha imza attı. İsrail polisi münasebeti ile dağıtılacak olan kolilerine el koydu. polis aynı zamanda tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti, birkaç kişiyi darp etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 14:48
Kudüs'te İsrail zulmü! Bu kez de gıda yardımlarına el koydu

İsrail polisi, Kudüs'te Ramazan ayı münasebetiyle fakir ailelere dağıtılacak insani yardımlara el koydu.

İsrail polisi, Kudüs'ün Mescid-i Aksa yakınında bulunan el-Musrara mahallesindeki fakir ailelere verilecek Ramazan kumanyalarına el koydu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin onlarca gıda yardımına el koyduğunu açıkladı.

Yerel kaynakları, İsrail polisinin insani yardımlara el koymasına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ettiğini ve birkaç kişiyi darp ettiğini aktardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kudüs'te İsrail zulmü! Bu kez de gıda yardımlarına el koydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN