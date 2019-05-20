Nijerya'da silahlı saldırılar: 17 ölü

Ulusal basındaki habere göre, Zamafara eyaletine bağlı Gidan Kaso ve Dan Dambo bölgelerinde motosikletli silahlı kişiler tarafından saldırılar düzenlendi.

Silahlı kişiler, Gidan Kaso bölgesinde 7 kişiyi öldürdü ve ölenlerin cesetlerinin alınmasını izin vermedi. Dan Dambo bölgesindeki saldırıda da 10 kişi yaşamını yitirdi ayrıca çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Son olarak geçen perşembe günü silahlı kişilerin motosikletle düzenlediği saldırıda 20 kişi ölmüştü.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.