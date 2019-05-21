Anne cüce şempanzelerin, erkek yavrularının eş bulması için uğraştığı gözlendi

ANKARA (AA) - Anne cüce şempanzelerin erkek yavrularının eş bulması için çaba gösterdiği gözlendi.

ScienceDaily'nin haberine göre, Almanya'da Max Planck Evrim Antropolojisi Enstitüsünden bilim adamları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cüce şempanze topluluklarını, Fildişi, Tanzanya ve Uganda'da da vahşi doğada yaşayan şempanzeleri gözlemledi.

Bilim adamları, tüm şempanzelerde annelerin, erkek-erkeğe kavgalarda yavrularını koruduğunu, öte yandan anne cüce şempanzelerin, yavrularının eş bulması için elinden geleni yaptığını keşfetti.

Anne cüce şempanzelerin bunun için oğullarının çiftleşme girişimlerine diğer erkek şempanzelerin engel olmasına izin vermediği ve diğer erkek şempanzelerin çiftleşme teşebbüslerine müdahale ettiği görüldü.

Bilim adamları anne cüce şempanzelerin ayrıca anaerkil topluluklarında erkek yavrularının popüler noktalara erişimi için mevkilerini kullandığını ve onların daha yüksek statü elde etmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

Araştırma ekibinin lideri Martin Surbeck, "Annelerin, torunlarının sayısında bu kadar güçlü ve doğrudan etkiye sahip olması karşısında hayrete düştük." dedi.