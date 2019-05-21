Avrupa'da müslüman düşmanlığı sistemleşti! Utandıran başörtüsü yasağı

Avrupa Parlamentosu (AP) 23-26 Mayıs seçimleri öncesi bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başörtüsünü yasaklayarak Müslüman karşıtlığı oya dönüştürmeye çalışıyor. Seçimlerden sadece bir hafta önce Avusturya parlamentosu, ilkokullarda başörtüsü yasağını onayladı. Sağ popülist Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) parlamentodan geçirdiği yasada, "başın tamamı vurgusu yapılarak ve Yahudilerin kullandığı kipa ile Sihlerin kullandığı patkalar kapsam dışında tutularak" Müslümanlara yönelik kurumsal ve sistemli ayrımcılık ortaya kondu.

Almanya'da başörtüsü rahatsızlığı! Almanya neden Müslümanlara baskı uyguluyor?

SORUN ÇIKARACAK

Fransa'da ise Senato, hükümetin hazırladığı okul yasası kapsamında okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan maddeyi onayladı. Maddeyle okul gezilerinde laikliğin uygulanmasına ilişkin yasal bir boşluğun doldurmasının amaçlandığı savunuldu. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise, maddenin Danıştayın kararına aykırı olduğunu ve okul gezilerinin geliştirilmesine ilişkin pratikte birçok sorunu ortaya çıkaracağını söyledi.

Danimarka'da da Aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 22 Mart'ta parlamento önünde kılınan cuma namazını protesto için Kur'an-ı Kerim yaktı. Danimarka Halk Partisi Milletvekili aşırı sağcı Martin Henriksen de, cuma namazı kılmak için parlamento önünde toplanan kalabalığı tahrik etti.

ALMANYA'DA TÜRK PARTİ LİDERİNE TEHDİT

Almanya Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, kendisine posta yoluyla İslamofobik ve tehdit içerikli figürler ile tehdit içerikli bir mektup gönderildiğini açıkladı. "Evime boş yazıcı kovanları geldi. İçinde Kabe resmi ve af edersiniz üzerine bir pislik konulmuş. Bir de mektup geldi ve içeriğinde 'artık haddinizi aşıyorsunuz, bu ülkede Almanlar söz sahibidir ve haddinizi bilmezseniz biz yapacağımızı biliriz' yazıyordu" diyen Yıldız, Almanya'daki Türkleri 26 Mayıs'ta oy vermeye çağırdı. Yıldız, "Şu an bize hissettirilen ırkçı söylemlere, Avusturya'da başlayan başörtüsü yasağıyla birlikte, Almanya'ya da sıçrayacak olan bu tür yaptırımlara dur demek için güçlü bir sese ihtiyacımız var" diye konuştu.

İNGİLTERE'DE İSLAM KARŞITI AFİŞLER

İngiltere'nin Essex bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce direk ve duvarlara İslam karşıtı ırkçı afişler yapıştırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz medyası, kimliği belirsiz kişilerin Essex bölgesinde yer alan Rayleigh semtinde bir çok caddede duvar ve bazı direklere, üstünde at üzerinde bir haçlının, ellerinde silahlar bulunan biri kadın iki kişiyi kovaladığı görselle, 'İslamcılar istenmiyor, Ya geride durun ya da biz sizi geri yollarız' yazısının bulunduğu afişler yapıştırıldığını duyurdu.

Haberde, afişin üzerindeki sembolün ırkçı bir grup olan 'Generation Identity' tarafından kullanıldığına değinildi.

İngiliz basını, polis yetkilisinin "Bu afişlerin asılmasından sorumlu kişilerin amacını anlamak için, onlarla görüşmek istiyoruz. Bu olayı bir 'nefret suçu' olarak ele alıyoruz" dediğini duyurdu.

AŞIRI SAĞCILAR BİRLİK ARAYIŞINDA

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen, seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa'nın diğer aşırı sağ görüşlü milletvekilleriyle bir "Süper Grup" oluşturulabileceğini belirtti. Aralarında sağ popülistlerin de olduğu 11 parti ise cumartesi günü İtalya'daki mitingde bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi cumartesi günü yapılan mitinge İtalya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini liderlik etti. Milano sokaklarında bir yürüyüşün ardından kentin simgesi Duamo Katedrali önünde yapılacak mitinge Fransa'dan Ulusal Birleşme ve Almanya'dan da Almanya için Alternatif (AfD) katıldı.