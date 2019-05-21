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devlet ajansı: Çin blöf yapmıyor

Halk Cumhuriyeti'nin devlet haber ajansı Xinhua'da yayımlanan bir makalede, Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin, "Saldırgan ve korumacı bir tavır takınan ABD karşısında mücadeleye tam anlamıyla hazırız; Çin blöf yapmıyor" uyarısı yapıldı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 15:57
Çin devlet ajansı: Çin blöf yapmıyor

Makalede, Çin ürünleri ve yatırımcılarına kapıları kapamanın, "katılımcı tarafları" etkileyeceğini ancak aynı zamanda Çin'in küresel bir ekonomik yenilikçiye dönüşme çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi.

Çin'in bu mücadelede hasar alacağının ifade edildiği makalede, ABD piyasalarının oynaklığına dikkat çekilerek, ABD'nin daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağına işaret edildi. Makalede, ABD'nin tek taraflı hamlelerinin sadece Çin'in moralini yükselterek, vatanseverlikle birbirlerine kenetlenecekleri ve tüm mücadelelerden zaferle ayırılacağının belirtildi ve "Çin blöf yapmıyor" denildi.

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Çin devlet ajansı: Çin blöf yapmıyor
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