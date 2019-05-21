Çin devlet ajansı: Çin blöf yapmıyor

Makalede, Çin ürünleri ve yatırımcılarına kapıları kapamanın, "katılımcı tarafları" etkileyeceğini ancak aynı zamanda Çin'in küresel bir ekonomik yenilikçiye dönüşme çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi.

Çin'in bu mücadelede hasar alacağının ifade edildiği makalede, ABD piyasalarının oynaklığına dikkat çekilerek, ABD'nin daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağına işaret edildi. Makalede, ABD'nin tek taraflı hamlelerinin sadece Çin'in moralini yükselterek, vatanseverlikle birbirlerine kenetlenecekleri ve tüm mücadelelerden zaferle ayırılacağının belirtildi ve "Çin blöf yapmıyor" denildi.