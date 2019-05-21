Güzellik Kraliçesi Alisha Cowie; "Türkiye’ye tekrar geleceğim"

İngiltere'de 2018 yılında Newcastle'ı temsilen İngiltere güzellik kraliçesi birinci seçilen ve halen tacı elinde bulunduran 19 yaşındaki Alisha Cowie, Muğla'da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye hayranı olduğunu belirten Alisha Cowie "Türkiye gerçekten bir cennet. Hayran kaldım. Tekrar geleceğim" dedi.

Güzellik Kraliçesi, düzenlenen tanıtım organizasyonu kapsamında 4 gün boyunca Muğla'nın önemli turizm merkezlerinde çeşitli aktivitelere katıldı. Dalyan'da tekne turu yapan Cowia, 2 bin 500 yılık kral mezarlarında fotoğraf çektirdi, Sultaniye Kaplıcalarında çamur banyosu yaptı ve İztuzu Plajı'nda tedavileri tamamlanan caretta carettaları denize bıraktı.

İngiltere güzellik Kraliçesi Cowie, Göcek'te düzenlenen tekne turu ile 12 Ada'yı gezdi ve teknede yoga yaptı.

Fethiye'de yamaç paraşütü, Köyceğiz'de Jeep safari, Akyaka'da Azmak Nehri turu yapan Cowie, son olarak Marmaris Kız Kumu plajında Deniz üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE BİR CENNET GİBİ, İNSANLARI ÇOK MİSAFİRPERVER"

İngiltere Güzellik Kraliçesi Alisha'nın Muğla'daki programının ardından ülkesine geri dönmeden önce yaptığı açıklamada ""Türkiye gerçekten bir cennet hayran kaldım tekrar geleceğim. Gideceğim tüm ülkelerde, bütün etkinliklerde, tüm platformlarda gördüğüm güzellikleri ve Türk halkının ne kadar misafirperver olduğunu anlatacağım. Türkiye güvenli bir ülke ve Türk halkı çok konuksever" diye konuştu.

