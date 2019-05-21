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'da pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

'nın başkenti 'da bir pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu.

Giriş Tarihi: 21.5.2019 09:30
Malezya'da pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

Malezya'da Kuala Lumpur Arama ve Kurtarma Birimi Şefi L. Logeswaran, yaptığı açıklamada, başkentte bir pazar alanında gece saat 01.30 civarında çıkan yangına müdahale edildiğini ve alevlerin 15 dakika içinde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Logeswaran, pazar alanındaki 30 dükkanın yandığını kaydetti.

Yangının sebebi ise henüz tespit edilemedi.

Kuala Lumpur'un merkezindeki Hint Camisi'nin yanında kurulan pazarda, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafetler satılıyor.

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Malezya'da pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu
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