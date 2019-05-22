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-Çin ticaret savaşında 2. perde: "teknoloji savaşı"

'nin geçtiğimiz yıl dış ticaret açığını kapatmak için Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan kızışmaya devam ediyor. ABD'nin Çinli teknoloji şirketi 'yi kara listeye alması veGoogle'ın, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını duyurmasının ardından ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, yeniden dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 11:43
ABD-Çin ticaret savaşında 2. perde: teknoloji savaşı

Google'ın, ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını duyurmasının ardından ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, yeniden dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin , zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı. Ticaret savaşı, geçen aylarda durulma sinyalleri verse de son günlerde Huawei ile ilgili yapılan açıklamaların ardından yeniden alevlendi.

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ABD-Çin ticaret savaşında 2. perde: "teknoloji savaşı"
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