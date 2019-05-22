Çavuşoğlu Guatemala’da

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Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılmak üzere Guatemala'da bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği yeni binasının açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve Guatemala arasında uzun süredir ikili ilişkiler olduğunu belirterek, "Açılan büyükelçilik, ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecektir" dedi. Guatemala'nın, Türkiye'nin Latin Amerika'daki en önemli stratejik ortaklarından birisi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki ilişki ilerliyor. Ticaret ve kültür gibi her alanda ilişkilerimiz artmaya devam ediyor. Türkiye sadece bakanlığımıza bağlı misyonlarımızla değil, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşlarımız da tüm Latin Amerika ve Karayipler'de çok aktif" değerlendirmesi yaptı.Bakan Çavuşoğlu dün ayrıca Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ve Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Ventura ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da 19 Mayıs 1919'u gölgelemeye çalışan radikallere tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu grupların tarihimize yönelik hayal ürünü iddialarını, Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin de tarihi olguları çarpıtan açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir" denildi.