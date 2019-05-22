Çavuşoğlu'ndan TMV Başkanı Akgün'e taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile telefonda görüşerek, Moritanya'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren TMV görevlisi için başsağlığı, yaralananlar için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, TMV Başkanı Akgün'ü arayarak, Moritanya'daki trafik kazası için başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Moritanya'da, görev için Nouadhibou kentine giden TMV ekibini taşıyan araç, 19 Mayıs'ta başkent Novakşot'a 250 kilometre mesafede, lastiğinin patlaması nedeniyle devrilmişti.

Kazada, araçta bulunan 24 yaşındaki Furkan Akyol yaşamını yitirmiş, 2 görevli de hafif yaralanmıştı.