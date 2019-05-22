İngiltere’de vatana ihanet yasası sertleşiyor

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İngiltere, ülkenin savaştığı bir örgüte yardım etmeyi, vatana ihanet kapsamına almayı tartışıyor. İngiltere İçişleri Bakanı Sacid Cavid, vatana ihanet kanunlarının güncellenmesi için çalışma yapılması talimatı verdiğini duyurdu. Değişikliğin, güvenlik güçlerine tehditle mücadelede ihtiyaç duydukları yasal yetkiyi sağlayacağını kaydeden Cavid, vatana ihanet kanunlarının güncellemesi için bu durumun dikkate alınması talimatı verdiğini bildirdi. Cavid'in talimatı, düşünce kuruluşu Policy Exchange'in "İngiliz vatandaşı veya İngiltere'de yerleşik kişilerin ülkenin savaştığı gruplara yardım etmesi durumunda ömür boyu hapse çarptırılması" yönündeki tavsiyesinin ardından geldi.