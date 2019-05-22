Macaristan'ın göçmenleri aç bıraktığı iddiası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan ve 3 gündür yemek verilmeyen 58 ve 63 yaşındaki şeker hastası çifte yemek verilmesine hükmetti.

Macaristan Helsinki İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan hükümetinin düzensiz göçmenlerin iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen Afganistan vatandaşı çifte 3 gündür yiyecek verilmediği bildirildi.

Açıklamada, Macaristan Helsinki İnsan Hakları Komisyonu'nun başvurusu üzerine AİHM'nin şeker hastası 58 yaşındaki kadına ve 63 yaşındaki erkeğe hemen yiyecek verilmesi gerektiğine hükmettiğini ve karar üzerine çifte yiyecek verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ''Yetkili kurumun, sorumluluğu altında bulunan insanlara yiyecek vermesi için neden AİHM kararı gerekli. Demir parmaklıklar ardına kapatılmış insanları aç bırakmak işkence ve suç. Şeker hastalarını aç bırakmak ise daha büyük bir suç.'' şeklinde ifadeler yer aldı.

GÖÇMENLERİN AÇ BIRAKILDIĞI İDDİASI

Birleşmiş Milletler (BM) de 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Macaristan'ın sığınma başvuruları reddedilen ve sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bıraktığını duyurmuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani açıklamasında, göçmenlerin kasten gıdasız bırakılmasını "insanlık dışı" olarak nitelendirmiş, "Haberlere göre, Ağustos 2018'den bu yana sınır dışı edilmeyi bekleyen en az 21 göçmen, Macar makamları tarafından yiyeceklerden mahrum edildi." bilgisini paylaşmıştı.

MACARİSTAN'IN DÜZENSİZ GÖÇMENLERE KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.