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Mezuniyet kutlaması için attı, çakıldı

Üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini atarak kutlamak isteyen bir genç, düştü.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 09:54

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan El Paso kentindeki Teksas Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde sahneye çıkıp diploma alan bir öğrenci, mezuniyetinin kutlamak için ters takla attı ancak kafasının üstüne çakıldı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, öğrencinin diplomasını aldıktan sonra aniden ters takla atmaya çalıştığı; ancak kafasının üstüne düştüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri 240 binden fazla kişi beğenirken, 71 binden fazla kişi de görüntüyü paylaştı. Görüntüyü yorumlayanlar, öğrenci için üzüldüklerini ancak olayın ister istemez tebessüm de ettirdiğini yazdı.

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Mezuniyet kutlaması için ters takla attı, kafasının üstüne çakıldı
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